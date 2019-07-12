Зидан покинул сбор «Реала» в Канаде

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинул сбор команды в Монреале и срочно вылетел в Испанию. Как сообщает сайт мадридцев, у легендарного француза есть «личные причины» на отъезд.
Сейчас «бланкос» тренируются под руководством помощников Зизу – Дэвида Беттони и Хамиду Мсаиди.
В Северной Америке «Реал» сыграет три матча на Международном кубке чемпионов – против «Баварии» (21 июля), «Арсенала» (24 июля) и «Атлетико» (27 июля).
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