Зидан покинул сбор «Реала» в Канаде

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинул сбор команды в Монреале и срочно вылетел в Испанию. Как сообщает сайт мадридцев, у легендарного француза есть «личные причины» на отъезд.

Сейчас «бланкос» тренируются под руководством помощников Зизу – Дэвида Беттони и Хамиду Мсаиди.

В Северной Америке «Реал» сыграет три матча на Международном кубке чемпионов – против «Баварии» (21 июля), «Арсенала» (24 июля) и «Атлетико» (27 июля).

Training | Real Madrid kicked off another day of training at the Montreal Impact's facilities with a morning session which combined fitness and ball work. pic.twitter.com/fneNwjpaAu