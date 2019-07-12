«Палермо» отправлен в четвертый итальянский дивизион «Венеция» спаслась от понижения.

Федерация футбола Италии лишила «Палермо» профессионального статуса. Клуб будет выступать в четвертом дивизионе, где соревнуются любители.

Ранее сицилийцы были отправлены из серии B в серию C из-за финансовых нарушений, но чуть позже ссылку на заменили на снятие 20 очков в сезоне-2019/20.

В минувшем сезоне недавний участник еврокубков занял третье место во втором итальянском дивизионе. Место «Палермо» в серии B займет «Венеция», которая в чемпионате-2018/19 выбыла в третью лигу по спортивному принципу.