«Палермо» отправлен в четвертый итальянский дивизион - Советский спорт
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12 июля 2019 20:47ФутболКоноплев Александр

«Палермо» отправлен в четвертый итальянский дивизион

«Венеция» спаслась от понижения.

Федерация футбола Италии лишила «Палермо» профессионального статуса. Клуб будет выступать в четвертом дивизионе, где соревнуются любители.

Ранее сицилийцы были отправлены из серии B в серию C из-за финансовых нарушений, но чуть позже ссылку на заменили на снятие 20 очков в сезоне-2019/20.

В минувшем сезоне недавний участник еврокубков занял третье место во втором итальянском дивизионе. Место «Палермо» в серии B займет «Венеция», которая в чемпионате-2018/19 выбыла в третью лигу по спортивному принципу.

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