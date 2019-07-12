«Арсенал» – «Динамо». Кардозу получил первое предупреждение в РПЛ-2019/20 - Советский спорт
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12 июля 2019 20:50ФутболКоноплев Александр

«Арсенал» – «Динамо». Кардозу получил первое предупреждение в РПЛ-2019/20

Кардозу хочет быть во всем первым.

Полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу получил желтую карточку на 41-й минуте матча против «Арсенала» в первом туре чемпионата России-2019/20.

Это предупреждение стало первым в сезоне.

Ранее Кардозу забил первый мяч премьер-лиги-2019/20.

Текстовая трансляция встречи здесь.

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