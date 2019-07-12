Билялетдинов не перейдет в «Сочи» - Советский спорт
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12 июля 2019 21:08ФутболКоноплев Александр

Билялетдинов не перейдет в «Сочи»

Ранее «Сочи» подписал несколько возрастных игроков.

«Сочи» отказался подписывать контракт с бывшим полузащитником сборной России Динияром Билялетдиновым, сообщает Sport24.

Экс-футболиста «Локомотива», «Эвертона», «Спартака», «Анжи», «Торпедо» и «Рубина» проиграл конкуренцию других кандидатам на переход в клуб.

Последней командой 34-летнего хавбека был литовский «Тракай».

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