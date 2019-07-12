«Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью в первом матче РПЛ-2019/20 - Советский спорт
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12 июля 2019 21:54ФутболКоноплев Александр

«Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью в первом матче РПЛ-2019/20

В мае команды сыграли со счетом 3:3.

В матче первого тура чемпионата России-2019/20 «Арсенал» в Туле сыграл вничью с «Динамо» – 1:1.

Счет на 16-й минуте открыл полузащитник бело-голубых Мигел Кардозу. На 83-й минуте защитник хозяев Гиа Григалава установил окончательный результат.

Все голы матча здесь.

Во втором туре туляки сыграют в Самаре с «Крыльями Советов». Динамовцев ждет встреча с «Рубином» в Москве.

РПЛ
1-й тур

«Арсенал» (Тула) – «Динамо» (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: Кардозу, 16 (0:1); Григалава, 83 (1:1).

«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Ткачев, Костадинов, Горбатенко (Тудорие, 73), Банда, Э. Кангва, Лесовой.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Плиев, Юсупов (Соу, 81), Тетте, Кардозу (Панченко, 71), Шимански, Жоаозиньо, Шейдаев (Грулев, 88).

Предупреждения: нет – Кардозу, 41; Плиев, 58; Евгеньев, 61.

Текстовая трансляция встречи здесь.

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