«Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью в первом матче РПЛ-2019/20

В матче первого тура чемпионата России-2019/20 «Арсенал» в Туле сыграл вничью с «Динамо» – 1:1.
Счет на 16-й минуте открыл полузащитник бело-голубых Мигел Кардозу. На 83-й минуте защитник хозяев Гиа Григалава установил окончательный результат.
Во втором туре туляки сыграют в Самаре с «Крыльями Советов». Динамовцев ждет встреча с «Рубином» в Москве.
РПЛ
1-й тур
«Арсенал» (Тула) – «Динамо» (Москва) – 1:1 (0:1)
Голы: Кардозу, 16 (0:1); Григалава, 83 (1:1).
«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Ткачев, Костадинов, Горбатенко (Тудорие, 73), Банда, Э. Кангва, Лесовой.
«Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Плиев, Юсупов (Соу, 81), Тетте, Кардозу (Панченко, 71), Шимански, Жоаозиньо, Шейдаев (Грулев, 88).
Предупреждения: нет – Кардозу, 41; Плиев, 58; Евгеньев, 61.
Текстовая трансляция встречи здесь.