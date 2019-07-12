«Парма» арендовала Эрнани

Полузащитник «Зенита» Эрнани продолжит карьеру в «Парме», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Итальянцы арендовали футболиста до конца сезона-2019/20.
Эрнани подписал контракт с петербуржцами в январе 2017 года. Он был куплен у «Атлетико Паранаэнсе» за восемь миллионов евро. За годы в «Зените» бразилец провел 37 игр, забил один мяч и стал чемпионом России.
В сезоне-2017/18 Эрнани выступал за «Сент-Этьен» на правах аренды.
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