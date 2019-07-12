Дмитрий Хохлов: Нам надо менять психологию команды - Советский спорт
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12 июля 2019 22:56ФутболАполоник Дмитрий

Дмитрий Хохлов: Нам надо менять психологию команды

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов на пресс-конференции после матча с «Арсеналом» (1:1) посетовал на психологические проблемы своей команды.

– Два разных тайма, первый полностью за нами, второй полностью за «Арсеналом». Наверное, менять нам надо психологию команды, потому что нужно выходить и играть так, как мы планируем, не 45 минут, а все 90. Когда повели в счете, нужно продолжать играть, а не пытаться удержать этот счет, тогда и будет результат. Пропустив гол, нашли же силы побежать вперед, играть в футбол, создавать моменты. В перерыве я говорил ни в коем случае не прижиматься к своим воротам, но, если нам забивает центральный защитник с 25 метров, то у меня вопрос, где мы находимся? Вся команда в штрафной. И до этого были моменты. Не звоночек, а колокол был. Тем не менее мы, пока не получили, не стали ничего менять на поле.

– В команде есть психолог?
– Мы планируем, чтобы психолог был, но игрокам-то не по 17 лет, многим за 25. Психологию победителей должны вырабатывать рано или поздно, не только с помощью психолога, но и свои резервы находить. Не всегда можно докричаться с лавочки, должна быть группа игроков, которая поправляет на поле.

– Удовлетворены результатом матча?
– Мы ехали за победой и не удовлетворены. Судя по ходу матча, результат закономерный.

– Планируется ли усиление команды, и какие цели ставятся в этом сезоне?
– Пока трансферное окно не закрылось, ждем усиления. И бороться хочется не за 12-е место, а за Лигу Европы.

– Оцените игру новичков.
– По горячим следам трудно дать оценку. Для первого раза неплохо, они недавно в команде, еще привыкают, притираются. Чтобы дать точную оценку, я бы предпочел игру пересмотреть.

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