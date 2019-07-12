Кардозу первым в истории РПЛ признан лучшим игроком матча

Полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу признан лучшим игроком матча первого тура премьер-лиги против «Арсенала» (1:1).
С нынешнего сезона РПЛ выбирает самого ценного игрока после каждой встречи чемпионата. Таким образом португалец стал первым MVP в истории турнира.
В матче с туляками Кардозу забил мяч и получил желтую карточку.
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