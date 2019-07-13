«Уфа» планирует вернуть Антона Заболотного Появился второй претендент на форварда.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о желании клуба арендовать нападающего «Зенита» и сборной России Антона Заболотного.

– Антон нам очень сильно помог бы. Мы его ждем, он об этом знает. Он играл у нас в 2013 году. Все с ним знакомы. Он хороший футболист. Вопрос, как поведет себя «Зенит». Мы хотим взять Антона в аренду, – приводит слова Газизова bookmaker-ratings.ru.

Форвард выступал за «Уфу» полтора сезона. На его счету пять мячей в 31 матче за клуб из Башкортостана.

В минувшем сезоне Заболотный забил три мяча в 23 играх за «Зенит» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Сочи».