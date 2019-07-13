«Спартак» примет «Сочи» в первом туре премьер-лиги

В субботу в первом туре премьер-лиги запланированы три матча.
В 16:30 на «Екатеринбург Арене» начнется игра «Урал» – «Уфа». Предыдущие два матча команд в Екатеринбурге завершились вничью – 1:1, а до этого хозяева дважды побеждали соперника всухую (1:0 – в сезоне-2016/2017 и 2:0 – в сезоне-2015/2016). Более того, в истории «Уфы» нет ни одной гостевой победы над «Уралом».
В 19:00 на поле «Открытие Арены» в Москве выйдут «Спартак» и «Сочи». Гости дебютируют в премьер-лиге и до этого ни разу не играли с красно-белыми в официальных матчах. Однако в июне на запасном поле спартаковского стадиона команды провели контрольный матч. Игра завершилась крупной победой «Спартака» (7:1).
Наконец, в 21:30 на «Ростов Арене» прозвучит стартовый свисток в матче «Ростов» – «Оренбург». Две игры команд в Ростове-на-Дону завершились с одинаковым счетом 1:0. В сезоне-2016/2017 победили хозяева, а в прошлом чемпионате – гости.
Напомним, накануне сезон в РПЛ стартовал матчем «Арсенал» – «Динамо» (1:1) в Туле.
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