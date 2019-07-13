«Фламенго» подписал Жерсона, на которого претендовало «Динамо» Бразилец провел прошлый сезон в аренде в «Фиорентине».

Полузащитник «Ромы» Жерсон Сантос продолжит карьеру во «Фламенго», сообщает официальный сайт клуба из Рио-де-Жанейро. 22-летний бразилец подписал с красно-черными контракт, рассчитанный до декабря 2023 года.

É OFICIAL! Gerson é o novo reforço do Mengão! O meia de 22 anos foi comprado junto à Roma e assinou contrato até dezembro de 2023. Seja bem-vindo, craque! Muito sucesso com o Manto Sagrado! 🔴⚫ pic.twitter.com/bDbOVXOPOH — Flamengo (@Flamengo) July 12, 2019

Жерсон стал игроком «Ромы» в июле 2016 года после перехода из «Флуминенсе» за 15 миллионов евро. За два сезона в составе «джаллоросси» на счету центрального полузащитника 42 матча, два гола и одна результативная передача. А в июле прошлого года он ушел в аренду в «Фиорентину» и в 40 матчах за «фиалок» забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

«Фламенго» заплатил за Жерсона 11,8 миллиона евро. Также клуб обязуется выплатить «Роме» десять процентов с последующей продажи игрока.

Добавим, что ранее сообщалось об интересе к Жерсону со стороны московского «Динамо».