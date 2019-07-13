«Севилья» купила у «Галатасарая» полузащитника Фернандо

Полузащитник «Галатасарая» Фернандо Режес стал игроком «Севильи», сообщает официальный сайт испанского клуба.
По информации сайта Transfermarkt.com, стоимость трансфера составила 4,5 миллиона евро, а контракт 31-летнего бразильца рассчитан на три года.
Опорный полузащитник провел в Турции два сезона после перехода из «Манчестер Сити», за который он выступал в 2014-2017 годах. А до этого на протяжении шести лет Фернадо играл в Португалии за «Порту», вместе с которым завоевал 12 титулов, в том числе стал победителем Лиги Европы в 2011 году.
С «Галатасараем» Фернандо дважды выиграл чемпионат Турции (2018, 2019) и один раз Кубок страны (2019). Он провел за команду 58 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
Добавим, что Фернандо стал восьмым новичком «Севильи» в нынешнее межсезонье.
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