Селюк призвал болельщиков «Зенита» не оскорблять легионеров «Тамбова»

Агент Дмитрий Селюк перед матчем первого тура премьер-лиги «Зенит» – «Тамбов» обратился в твиттере к болельщикам чемпионов России.
«Призываю болельщиков Питера не оскорблять моих загорелых футболистов из Тамбова в ближайшем матче. А если даже вы хотите оскорбить их, вместо оскорблений кричите просто Селюк», – написал агент.
Согласно сайту Transfermarkt.com, Селюк представляет интересы двух ивуарийских игроков «Тамбова»: полузащитника Секу Думбия и форварда Мохамеда Конате. Также сообщалось, что Селюк является агентом нигерийского полузащитника Мухаммеда Усмана.
Напомним, матч «Зенит» – «Тамбов» пройдет 14 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – 19:00 (мск).
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