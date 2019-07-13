Селюк призвал болельщиков «Зенита» не оскорблять легионеров «Тамбова» - Советский спорт
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13 июля 2019 10:09ФутболЛипкин Антон

Селюк призвал болельщиков «Зенита» не оскорблять легионеров «Тамбова»

Агент обратился к болельщикам чемпионов России.

Агент Дмитрий Селюк перед матчем первого тура премьер-лиги «Зенит» – «Тамбов» обратился в твиттере к болельщикам чемпионов России.

«Призываю болельщиков Питера не оскорблять моих загорелых футболистов из Тамбова в ближайшем матче. А если даже вы хотите оскорбить их, вместо оскорблений кричите просто Селюк», – написал агент.

Согласно сайту Transfermarkt.com, Селюк представляет интересы двух ивуарийских игроков «Тамбова»: полузащитника Секу Думбия и форварда Мохамеда Конате. Также сообщалось, что Селюк является агентом нигерийского полузащитника Мухаммеда Усмана.

Напомним, матч «Зенит» – «Тамбов» пройдет 14 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – 19:00 (мск).

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