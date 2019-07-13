«Торпедо» перенесло матч с «Балтикой» в академию «Спартака» - Советский спорт
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13 июля 2019 11:59ФутболЛипкин Антон

«Торпедо» перенесло матч с «Балтикой» в академию «Спартака»

Клуб не успел согласовать с полицией порядок организации безопасности болельщиков.

«Торпедо» объявило о переносе матча второго тура ФНЛ с «Балтикой со стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, сообщает официальный сайт клуба.

В связи со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса на территории стадиона полиция выставила дополнительные требования по обеспечению безопасности зрителей. И клуб не успел согласовать новые инструкции, поскольку «для проведения экспертизы нового пути следования зрителей и их эвакуации необходимо провести дополнительные мероприятия».

В этой связи матч с «Балтикой» пройдет 13 июля на поле академии «Спартака» имени Федора Черенкова. Начало игры также изменено: стартовый свисток прозвучит в 17:00 (мск).

Напомним, в первом туре «Торпедо» победило в гостях «Факел» (1:0). Этот матч стал первым для Сергей Игнашевича в качестве главного тренера команды.

Таким образом, в субботу в академии «Спартака» пройдут два матча второго тура ФНЛ. В 13:00 начнется игра «Спартак-2» – «СКА-Хабаровск».

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