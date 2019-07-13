«Урал» – «Уфа». История противостояния

Всего в российской истории в рамках премьер-лиги эти команды провели между собой 10 встреч: четыре победы у екатеринбуржцев, три раза была зафиксирована ничья и три победы у уфимцев, разница мячей – 10:9 в пользу «Уфы».
В прошлом сезоне в Екатеринбурге команды сыграли вничью 1:1.
Текстовая трансляция встречи здесь. Начало в 16.30 мск.
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