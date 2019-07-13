«Урал» – «Уфа». История противостояния - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 июля 2019 12:04ФутболАбушкин Руслан

«Урал» – «Уфа». История противостояния

Сегодня в Екатеринбурге в матче 1-го тура РПЛ «Урал» примет «Уфу».

Всего в российской истории в рамках премьер-лиги эти команды провели между собой 10 встреч: четыре победы у екатеринбуржцев, три раза была зафиксирована ничья и три победы у уфимцев, разница мячей – 10:9 в пользу «Уфы».

В прошлом сезоне в Екатеринбурге команды сыграли вничью 1:1.

Текстовая трансляция встречи здесь. Начало в 16.30 мск.

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