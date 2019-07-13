Фанаты «Торпедо» отказались от поддержки команды в матче с «Балтикой» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 июля 2019 12:07ФутболЛипкин Антон

Фанаты «Торпедо» отказались от поддержки команды в матче с «Балтикой»

Фанаты протестуют против переноса игры со стадиона «Торпедо».

Фанаты «Торпедо» отреагировали на перенос матча второго тура ФНЛ с «Балтикой» со стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова на поле академии «Спартака».

«В связи со сложившейся ситуацией принято решение отказаться от активной и визуальной поддержки на завтрашней игре, – говорится в заявлении «Запад-5 Ultras» в сообществе в социальной сети «В Контакте». – Мы все в 17:00 придем в Сокольники и напомним уважаемым строителям и банкирам, где наш родной дом.
В случае повторения сценария мы оставляем за собой право действовать как сочтем нужным».

Напомним, «Торпедо» перенесло матч с «Балтикой» в связи с тем, что клуб не успел согласовать с полицией порядок организации безопасности для болельщиков.

Новые требования были выдвинуты полицией в связи со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса на территории стадиона.

Матч «Торпедо» – «Балтика» пройдет 13 июля на поле академии «Спартака» в Сокольниках. Начало игры – 17:00 (мск).

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