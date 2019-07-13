«Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в молодежном первенстве

«Зенит» обыграл «Тамбов» (2:1) в матче первого тура молодежного первенства. Все голы в матче были забиты во втором тайме.
На 48-й минуте Роман Ногтев вывел «Зенит» вперед, однако через 11 минут Илья Мамкин сравнял счет. Решающий гол был забит на третьей компенсированной минуте. Его автором стал Андрей Анисимов.
«Зенит» набрал три очка и присоединился к «Арсеналу», «Уралу» и «Спартаку», которые выиграли свои матчи первого тура раньше.
Во втором туре 20 июля «Зенит» сыграет в гостях с «Сочи», а «Тамбов» – с «Локомотивом».
Молодежное первенство
1-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Тамбов» (Тамбов) – 2:1 (0:0)
Голы: Ногтев, 48. Анисимов, 90+3 – Мамкин, 59.
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