Никола Влашич: Для ЦСКА очень важно выиграть первые несколько матчей сезона Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, почему продлил контракт с московским клубом, а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

- Это было важно для меня. Когда я пришел год назад, у меня практически не было игровой практики в «Эвертоне». И я хотел доказать себе и всем, что являюсь сильным игроком. Считаю, что за минувший сезон мне удалось это сделать.

Когда кто-то дает тебе шанс, ты не хочешь уходить потом, и я решил остаться, чтобы помочь ЦСКА выиграть титулы и стать еще более сильной командой. Мне все здесь нравится – коллектив, болельщики, тренер, игровая модель, атмосфера вокруг клуба. Все это также повлияло на мой выбор.

На что способна команда в предстоящем сезоне? Состав практически тот же самый. Может быть, один-два новых игрока, и столько же покинули команду. Нам нужно прибавлять шаг за шагом, от матча к матчу.

К тому же трансферное окно еще открыто. Может быть, удастся заполучить кого-то из футболистов, кто смог бы улучшить нашу игру. Посмотрим, как все будет складываться. Считаю, очень важно будет выиграть первые несколько матчей сезона. Это придаст нам уверенности в своих силах.

Стал ли ЦСКА сильнее за этот год? Да, потому что мы стали на год старше, опытнее. Прошлым летом все говорили, что нам не хватает опыта. Год для такой команды - очень серьезный период, - рассказал Влашич в интервью, видео которого размещено на официальном канале ЦСКА в YouTube.

Добавим, что прошлый сезон ЦСКА завершил на четвертой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги, а Влашич провел 25 матчей за ЦСКА в РПЛ, забив 5 мячей и сделав 5 результативных передач.