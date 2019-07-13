Бербатов показал, как спас дочку от попадания мячом (видео) Болгарин показал, что находится в хорошей форме.

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов выложил в инстаграм видео, на котором он укрощает мяч, летящий в дочку.

38-летний болгарин играл дома, и после рикошета от стенки мяч полетел в сторону дочки игрока, которая играла за столом и не видела, что у нее происходит за спиной, однако Бербатов поймал мяч на лету, продемонстрировав великолепную технику.

«Когда ты готов помочь своему ребенку», – подписал Бербатов видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram When you are there for your kid 😜😂⚽️😂 #football Публикация от Dimitar Berbatov (@berbo9) 12 Июл 2019 в 12:56 PDT

Напомним, Бербатов завершил игровую карьеру в прошлом году. Его последним клубом был «Керала Бластерс» из Индии. До этого он играл за «Пирин», ЦСКА (София), «Байер», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм», «Монако» и ПАОК.