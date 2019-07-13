Андрей Тихонов: После семи туров станет ясно, на что «Спартак» способен претендовать - Советский спорт
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13 июля 2019 15:12Футбол

Андрей Тихонов: После семи туров станет ясно, на что «Спартак» способен претендовать

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился о перспективах красно-белых в предстоящем сезоне.

- По итогам межсезонья сложно делать выводы. Ясность появится в течение первых семи туров. По истечении этого срока станет понятно, в каком функциональном состоянии команда и на что она способна претендовать. Конечно, хочется верить, что результаты будут как минимум выше, чем в прошлом сезоне, - цитирует Тихонова RT.

Добавим, что в первом туре нового сезона «Спартак» на своем поле примет «Сочи». Матч пройдет 13 июля на «Открытие Арене». Начало игры – 19:00 (мск).

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