Андрей Тихонов: Сложно сказать, сможет ли Понсе полноценно заменить Зе Луиша Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, сможет ли новичок команды Эсекьель Понсе заменить ушедшего в «Порту» нападающего Зе Луиша.

- Расставание с Зе действительно может существенно сказаться на игре команды. Он быстро приспособился к российскому первенству, всегда действовал полезно. Поэтому сложно сказать, сможет ли Понсе полноценно заменить его. Болельщики будут ждать от него голов с первых же матчей и постоянно сравнивать с Луишем, - цитирует Тихонова RT.

Добавим, что в первом туре сезона «Спартак» на своем поле примет «Сочи». Матч пройдет 13 июля на «Открытие Арене». Начало игры – 19:00 (мск).