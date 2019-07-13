Андрей Тихонов: Сложно сказать, сможет ли Понсе полноценно заменить Зе Луиша

- Расставание с Зе действительно может существенно сказаться на игре команды. Он быстро приспособился к российскому первенству, всегда действовал полезно. Поэтому сложно сказать, сможет ли Понсе полноценно заменить его. Болельщики будут ждать от него голов с первых же матчей и постоянно сравнивать с Луишем, - цитирует Тихонова RT.
Добавим, что в первом туре сезона «Спартак» на своем поле примет «Сочи». Матч пройдет 13 июля на «Открытие Арене». Начало игры – 19:00 (мск).
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