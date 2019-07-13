«Ростов» – «Оренбург». История противостояния - Советский спорт
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13 июля 2019 15:36ФутболАбушкин Руслан

«Ростов» – «Оренбург». История противостояния

Сегодня в Ростове-на-Дону в матче 1-го тура РПЛ «Ростов» примет «Оренбург».

Всего в российской истории эти команды провели между собой четыре официальные встречи: три победы у оренбуржцев и одна у ростовчан, разница мячей – 6:1 в пользу «Оренбурга».

В прошлом сезоне гости победили на «Ростов Арене» со счетом 1:0.

Текстовая трансляция встречи здесь. Начало в 21.30 мск.

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