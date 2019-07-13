«Урал» - «Уфа». Стартовые составы команд

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Панюков.
«Уфа»: Чернов, Сухов, Аликин, Табидзе, Йокич, Алиев, Фомин, Карп, Сысуев, Козлов, Игбун.
Добавим, что встреча состоится в субботу, 13 июля, на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.
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