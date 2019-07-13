Александр Бубнов: Считаю «Ростов» фаворитом во встрече с «Оренбургом» Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура чемпионата России между «Ростовом» и «Оренбургом».

- В отличие от «Ростова» «Оренбург» лишился большой группы важных игроков, повторить успешное выступление прошлого сезона будет очень сложно. Считаю команду Карпина фаворитом в этой встрече. Прогноз: 2:0, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча состоится в субботу, 13 апреля, на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 21:30 по московскому времени.