Александр Бубнов: Считаю «Ростов» фаворитом во встрече с «Оренбургом»

- В отличие от «Ростова» «Оренбург» лишился большой группы важных игроков, повторить успешное выступление прошлого сезона будет очень сложно. Считаю команду Карпина фаворитом в этой встрече. Прогноз: 2:0, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Добавим, что встреча состоится в субботу, 13 апреля, на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 21:30 по московскому времени.
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