«Манчестер Юнайтед» переиграл «Перт Глори» в контрольном матче - Советский спорт
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13 июля 2019 16:24Футбол

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Перт Глори» в контрольном матче

«Манчестер Юнайтед» одержал победу в товарищеском матче над австралийском «Перт Глори» со счетом 2:0.

В составе манкунианцев голами отметились Маркус Рэшфорд (60-я минута) и Джеймс Гарнер (85).

Добавим, что следующий контрольный матч «Манчестер Юнайтед» проведет 17 июля. Соперником подопечных Уле-Гуннара Сульшера станет «Лидс».

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