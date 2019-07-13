«Манчестер Юнайтед» переиграл «Перт Глори» в контрольном матче

В составе манкунианцев голами отметились Маркус Рэшфорд (60-я минута) и Джеймс Гарнер (85).
Добавим, что следующий контрольный матч «Манчестер Юнайтед» проведет 17 июля. Соперником подопечных Уле-Гуннара Сульшера станет «Лидс».
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