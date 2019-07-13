Дубль Бикфалви помог «Уралу» обыграть «Уфу» в первом туре чемпионата России

Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершился со счетом 3:2. У екатеринбургской команды дублем отметился Эрик Бикфалви (14-я и 49-я минуты), еще один мяч на свой счет записал Юрий Бавин. В составе уфимской команды точными ударами отличились Андрей Козлов (76) и Даниил Фомин (86, пен.)

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В следующем туре Урал» дома сыграет против «Ахмата», а «Уфа» на своем поле примет «Краснодар».

Чемпионат России

1-й тур

«Урал» – «Уфа» – 3:2 (1:0)

Голы: Бикфалви, 14, 49; Бавин, 81 – Козлов, 76; Фомин, 86 (пен.)

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Аугустыняк, Бикфалви, Бумаль, Егорычев (Фидлер, 90), Емельянов, Эль-Кабир (Бавин, 80), Панюков (Ильин, 69)

«Уфа»: Чернов, Сухов, Йокич, Аликин, Табидзе, Карп (Тилль, 72), Сысуев (Емельянов, 66), Алиев (Гиоргобиани, 80), Фомин, Козлов, Игбун

Предупреждение: Сысуев, 58