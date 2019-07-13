У Михайловича обнаружена лейкемия. Он покинул «Болонью» По пессимистичным оценкам, ремиссия после лейкемии наблюдается у каждого третьего больного, а полностью выздоравливает каждый шестой.

Известный футболист и тренер Синиша Михайлович болен лейкемией, сообщил 50-летний серб на специальной пресс-конференции.

По этой причине он подал в отставку с поста главного тренера «Болоньи». В свою очередь итальянский клуб сообщил, что Михайлович вернется на свою должность, как только он посчитает это нужным.

Михайлович – двукратный чемпион Италии и победитель Кубка европейских чемпионов-1991.

По пессимистичным оценкам, ремиссия после лейкемии наблюдается у каждого третьего больного, а полностью выздоравливает каждый шестой.