У Михайловича обнаружена лейкемия. Он покинул «Болонью» - Советский спорт
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13 июля 2019 19:11ФутболКоноплев Александр

У Михайловича обнаружена лейкемия. Он покинул «Болонью»

По пессимистичным оценкам, ремиссия после лейкемии наблюдается у каждого третьего больного, а полностью выздоравливает каждый шестой.

Известный футболист и тренер Синиша Михайлович болен лейкемией, сообщил 50-летний серб на специальной пресс-конференции.

По этой причине он подал в отставку с поста главного тренера «Болоньи». В свою очередь итальянский клуб сообщил, что Михайлович вернется на свою должность, как только он посчитает это нужным.

Михайлович – двукратный чемпион Италии и победитель Кубка европейских чемпионов-1991.

По пессимистичным оценкам, ремиссия после лейкемии наблюдается у каждого третьего больного, а полностью выздоравливает каждый шестой.

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