Сергей Юран: Возглавить «Спартак»? А почему нет? Ветеран «Спартака» Сергей Юран заявил, что не против возглавить красно-белых.

- В команде нужно усиливать минимум четыре позиции, центральную линию особенно. Да, у «Спартака» есть молодежь, но это не значит, что она сейчас возьмет и выиграет чемпионат.

Возглавить «Спартак»? Не приглашают. Готов ли я? А почему нет?, - передает слова Юрана корреспондент Sport24.ru.

Добавим, что в эти минуты в Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит встреча 1-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи». На данный момент идет первый тайм, счет в матче 0:0.