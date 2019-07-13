Кичин перешел в минское «Динамо»

Защитник Валерий Кичин подписал контракт с минским «Динамо». Подробности сделки не разглашаются.
С 2012 года футболист играл в России. В его карьерном списке – «Волга», «Химик», «Уфа», «Анжи», «Тюмень» и «Енисей». На его счету два мяча в 29 играх в российской премьер-лиге.
За сборную Киргизии Кичин провел 25 игр.
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