Кичин перешел в минское «Динамо» - Советский спорт
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13 июля 2019 19:32ФутболКоноплев Александр

Кичин перешел в минское «Динамо»

Известный футболист покинул Россию.

Защитник Валерий Кичин подписал контракт с минским «Динамо». Подробности сделки не разглашаются.

С 2012 года футболист играл в России. В его карьерном списке – «Волга», «Химик», «Уфа», «Анжи», «Тюмень» и «Енисей». На его счету два мяча в 29 играх в российской премьер-лиге.

За сборную Киргизии Кичин провел 25 игр.

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