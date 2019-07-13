Валерий Непомнящий: Все уверены в успехе «Зенита», но «Тамбов» может преподнести сюрприз - Советский спорт
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13 июля 2019 19:38Футбол

Валерий Непомнящий: Все уверены в успехе «Зенита», но «Тамбов» может преподнести сюрприз

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Тамбовом».

- Да, мы знаем, что «Зенит» - безусловный фаворит предстоящего матча с «Тамбовом», но чемпионат России хорош тем, что могут быть неожиданные результаты.

По прогнозам видно, что все уверены на 100% в успехе «Зенита», но «Тамбов» может преподнести сюрприз, - цитирует Непомнящего «РИА Новости».

Добавим, что состоится 14 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

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