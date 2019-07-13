Бикфалви – лучший игрок приуральского дерби

Полузащитник Эрик Бикфалви признан лучшим игроком матча первого тура российской премьер-лиги между «Уралом» и «Уфой» (3:2).
В этой встрече хавбек хозяев забил два мяча.
Отметим, что лучшим игроком первого матча сезона стал Мигел Кардозу из «Динамо».
Премия будет вручаться после каждой игры РПЛ-2019/20.
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