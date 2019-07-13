Бикфалви – лучший игрок приуральского дерби - Советский спорт
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13 июля 2019 19:40ФутболКоноплев Александр

Бикфалви – лучший игрок приуральского дерби

Пока лучшими признаются легионеры.

Полузащитник Эрик Бикфалви признан лучшим игроком матча первого тура российской премьер-лиги между «Уралом» и «Уфой» (3:2).

В этой встрече хавбек хозяев забил два мяча.

Отметим, что лучшим игроком первого матча сезона стал Мигел Кардозу из «Динамо».

Премия будет вручаться после каждой игры РПЛ-2019/20.

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