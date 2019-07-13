«Луч» и «Ротор» победили в компенсированное время

«Текстильщик» на выезде проиграл «Ротору» (2:3). Окончательный результат установил Анзор Саная на 90+5-й минуте.
«Нефтехимик» поделил очки с «Нижним Новгородом» – 1:1.
«Луч» на выезде победил «Краснодар-2» – 2:1. Победный гол на пятой минуте компенсированного времени забил Вадим Стеклов.
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