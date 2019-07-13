«Спартак» вырвал победу в матче с «Сочи» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 июля 2019 20:59ФутболКоноплев Александр

«Спартак» вырвал победу в матче с «Сочи»

Сочинцы были близки к успеху.

В матче первого тура чемпионата России «Спартак» в Москве обыграл «Сочи» – 1:0.

Единственный мяч на третьей минуте компенсированного времени провел Самуэль Жиго. Голевую передачу отдал Фернандо.

Это был первый матч южан в премьер-лиге.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Сочи» дома примет «Зенит».

РПЛ
1-й тур

«Спартак» (Москва) – «Сочи» – 1:0 (0:0)

Гол: Жиго, 90+3.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Джано (Игнатьев, 65), Зобнин, Бакаев, Ломовицкий (Понсе, 62), Фернандо, Адриано (Мелкадзе, 79).

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Новосельцев, Калугин (Кудряшов, 76), Миладинович, Бурмистров (Обухов, 67), Полоз (Карапетян, 58), Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев.

Предупреждения: Ломовицкий, 14; Рассказов, 56; Понсе, 72; Адриано, 76 – Цаллагов, 42; Новосельцев, 68.

18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
09/07 07:30Хоккей
Россия идет на рекорд. В НХЛ могут выступить полсотни наших игроковВ двух последних регулярных сезонах в НХЛ засветилось по 39 россиян, в том числе – по пять вратарей.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
09/07 14:00Хоккей
Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
10/07 10:00Хоккей
Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнееНельзя вариться в собственном соку.
12/07 18:30Футбол
В десяточку! Трансфер Гризманна в «Барселону» взорвал рынокКак и ожидалось, Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в каталонский клуб, который заплатил за француза 120 миллионов евро. А это значит, что впереди другие суперсделки.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
13/07 11:30Футбол
Хаджи, Джанаев, Кварацхелия: главные трансферы РПЛ, которые сорвалисьПолузащитник «Вииторул» Янис Хаджи накануне предпочел московскому «Спартаку» бельгийский «Генк». В связи с этим «Советский спорт» вспоминает другие переходы РПЛ, которые сорвались в последний момент.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
09/07 10:00Хоккей
Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
13/07 17:30Футбол
Ожидания от нового сезона. Колонка Андронова. «Ростов» и «Оренбург»Наш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Ростова» и «Оренбурга».
11/07 14:00Хоккей
КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть разНовый чемпионат начнется 1 сентября.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
Новости
20:59 Футбол «Спартак» вырвал победу в матче с «Сочи»
20:53 Футбол Элдор Шомуродов: Во время тренировки Карпин не стесняется в выражениях
20:50 Футбол Сергей Игнашевич: В матче против «Балтики» не хватало наших болельщиков
20:41 Футбол «Ливерпуль» отказался продавать Мане в «Реал»
20:22 Футбол «Ростов» – «Оренбург». Еременко сыграет с первых минут
20:16 Футбол «Ахмат» разгромил «Краснодар» в матче молодежного первенства
20:10 Футбол Российские футболисты упустили бронзу Универсиады
19:57 Футбол «Луч» и «Ротор» победили в компенсированное время
19:54 Футбол «Чертаново» на своем поле одержал победу над «Енисеем»
19:40 Футбол Бикфалви – лучший игрок матча «Урал» – «Уфа»
19:38 Футбол Валерий Непомнящий: Все уверены в успехе «Зенита», но «Тамбов» может преподнести сюрприз
19:32 Футбол Кичин перешел в минское «Динамо»
19:25 Биатлон У Писаревой и Шатохина родилась двойня
19:21 Футбол Сергей Юран: Возглавить «Спартак»? А почему нет?
19:11 Футбол У Михайловича обнаружена лейкемия. Он покинул «Болонью»
18:58 Футбол «Торпедо» обыграло «Балтику», а «Химки» разгромили «Авангард»
18:51 Футбол Брат Зидана умер в возрасте 54 лет
18:44 Формула-1 Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Квят – 17-й
18:24 Футбол Дубль Бикфалви помог «Уралу» обыграть «Уфу» в первом туре чемпионата России
18:23 Футбол «Спартак» – «Сочи». Понсе начнет матч на скамейке запасных. Новосельцев – в «старте»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика