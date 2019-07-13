«Спартак» вырвал победу в матче с «Сочи»

В матче первого тура чемпионата России «Спартак» в Москве обыграл «Сочи» – 1:0.
Единственный мяч на третьей минуте компенсированного времени провел Самуэль Жиго. Голевую передачу отдал Фернандо.
Это был первый матч южан в премьер-лиге.
В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Сочи» дома примет «Зенит».
РПЛ
1-й тур
«Спартак» (Москва) – «Сочи» – 1:0 (0:0)
Гол: Жиго, 90+3.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Джано (Игнатьев, 65), Зобнин, Бакаев, Ломовицкий (Понсе, 62), Фернандо, Адриано (Мелкадзе, 79).
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Новосельцев, Калугин (Кудряшов, 76), Миладинович, Бурмистров (Обухов, 67), Полоз (Карапетян, 58), Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев.
Предупреждения: Ломовицкий, 14; Рассказов, 56; Понсе, 72; Адриано, 76 – Цаллагов, 42; Новосельцев, 68.