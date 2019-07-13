Элдор Шомуродов: Во время тренировки Карпин не стесняется в выражениях - Советский спорт
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13 июля 2019 20:53ФутболАбушкин Руслан

Элдор Шомуродов: Во время тренировки Карпин не стесняется в выражениях

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов рассказал о главном тренере донской команды Валерии Карпине.

– Как охарактеризуете Карпина?
– В двух словах это сделать довольно сложно. Безусловно, как тренер Валерий Георгиевич иногда бывает очень требовательным и жестким, но при этом с игроками он общается весьма открыто.

– Насколько велика разница между Карпиным на поле и вне его?
– Во время тренировки он не стесняется в выражениях, может четко дать понять, что его не устраивает в действиях того или иного подопечного. Зато в личном общении он абсолютно другой – со всеми дружелюбен, ко всем относится по-доброму, – приводит слова Шомуродова RT.

Шомуродов перешел в «Ростов» в июле 2017 года из узбекского «Бунедкора». На счету 24-летнего форварда шесть голов в 52 матчах за донской клуб во всех турнирах.

Карпин возглавил команду из Ростова-на-Дону в декабре 2017 года.

Сегодня в матче первого тура РПЛ «Ростов» дома примет «Оренбург». Начало встречи в 21.30 мск.

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