«Монако» с Головиным проиграл «Лозанне»

«Монако» в контрольном матче проиграл «Лозанне» — 1:2.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл полностью первый тайм. После его ухода на 65-й минуте Габриэл Бошилья вывел «Монако» вперед, но до конца встречи «Лозанна» забила дважды (Туркеш, 67; Ндой, 87).
19 июля «Монако» сыграет с «Эвертоном».
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