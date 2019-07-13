«Монако» с Головиным проиграл «Лозанне» - Советский спорт
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13 июля 2019 21:14ФутболКоноплев Александр

«Монако» с Головиным проиграл «Лозанне»

Головин сыграл 45 минут.

«Монако» в контрольном матче проиграл «Лозанне» — 1:2.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл полностью первый тайм. После его ухода на 65-й минуте Габриэл Бошилья вывел «Монако» вперед, но до конца встречи «Лозанна» забила дважды (Туркеш, 67; Ндой, 87).

19 июля «Монако» сыграет с «Эвертоном».

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