Андрей Ещенко – о матче с «Сочи»: Первая игра, главное - взять три очка - Советский спорт
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13 июля 2019 21:48Футбол

Андрей Ещенко – о матче с «Сочи»: Первая игра, главное - взять три очка

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал победу красно-белых в домашнем матче 1-го тура чемпионата России над «Сочи» (1:0).

- Хорошо, что забили. Показали, что нечего терять. Первая игра, главное — взять три очка. Конечно, было нервно, раз концовке только забили, - приводит слова Ещенко Sport24.ru.

Добавим, что в следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Сочи» дома примет «Зенит».

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