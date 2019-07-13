Андрей Ещенко – о матче с «Сочи»: Первая игра, главное - взять три очка Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал победу красно-белых в домашнем матче 1-го тура чемпионата России над «Сочи» (1:0).

- Хорошо, что забили. Показали, что нечего терять. Первая игра, главное — взять три очка. Конечно, было нервно, раз концовке только забили, - приводит слова Ещенко Sport24.ru.

Добавим, что в следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Сочи» дома примет «Зенит».