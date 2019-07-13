Песегов – игрок матча «Спартак» – «Сочи» - Советский спорт
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13 июля 2019 21:58ФутболКоноплев Александр

Песегов – игрок матча «Спартак» – «Сочи»

Капитан сочинцев стал лучшим.

Назван лучший игрок матча первого тура российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

Им признан 30-летний полузащитник сочинцев Евгений Песегов.

Для футболиста эта игра стала четвертой в рамках высшего российского дивизиона. В 2009 году он провел три встречи за «Крылья Советов».

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