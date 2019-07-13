«Ростов» – Оренбург». Хозяева ведут со счетом 2:0 после первого тайма (видео)

В матче первого тура российской премьер-лиги «Ростов» – «Оренбург» завершился первый тайм.
Впереди хозяева – 2:0. На 11-й минуте отличился Элдор Шомуродов, а на 42-й забил Алексей Ионов.
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