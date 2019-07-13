Александр Анюков: Карьеру игрока я не заканчивал

Защитник Александр Анюков рассказал о первой тренировке после возвращения в «Крылья Советов». Футболист выступал за самарцев с 2000 по 2005 годы, после чего перешел в «Зенит», где провел последующие 14 лет.
– Я рад вернуться в «Крылья», домой. Рад вернуться и опять играть. Дальше, как говорится, жизнь покажет. Карьеру игрока я не заканчивал. Не знаю, кто сказал, что я закончил. Я был играющим тренером, мог выйти на поле, помочь, если бы кто-то травмировался или в другой ситуации. Первая тренировка сегодня прошла нормально. Не скажу, что готов на 100 %, но думаю, что с каждым разом буду набирать и набирать.
Самое яркое воспоминание о «Крыльях» – это, конечно, дебют в команде. Также все помнят 2004-й год, – приводит слова Анюкова сайт «Крыльев».
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