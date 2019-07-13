Дембеле отказал «Баварии» Экс-дортмундец не захотел стать мюнхенцем.

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле отклонил предложение «Баварии», утверждает Bild.

По данным источника, футболист намерен остаться в каталонском клубе. При этом он находится в списке игроков, с которым сине-гранатовые хотят расстаться.

Дембеле перешел в «Барселону» в августе 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 125 миллионов евро. На его счету 18 забитых мячей и 17 результативных передач в 65 играх за каталонцев во всех турнирах.