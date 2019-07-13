Дембеле отказал «Баварии»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле отклонил предложение «Баварии», утверждает Bild.
По данным источника, футболист намерен остаться в каталонском клубе. При этом он находится в списке игроков, с которым сине-гранатовые хотят расстаться.
Дембеле перешел в «Барселону» в августе 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 125 миллионов евро. На его счету 18 забитых мячей и 17 результативных передач в 65 играх за каталонцев во всех турнирах.
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