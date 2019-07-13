«Ростов» дома победил «Оренбург»

«Спартак» и «Сочи»: Андронов – о том, что ждать от них в новом сезоне Наш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Спартака» и «Сочи».

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