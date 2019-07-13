«Ростов» дома победил «Оренбург» - Советский спорт
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13 июля 2019 23:23ФутболКоноплев Александр

«Ростов» дома победил «Оренбург»

Команда Карпина порадовала болельщиков.

В матче первого тура российской премьер-лиги «Ростов» дома обыграл «Оренбург» – 2:1.

У победителей забивали Элдор Шомуродов (11-я минута) и Алексей Ионов (42-я минута). У проигравших голом отметился Джордже Деспотович. Все голы здесь.

Во втором туре «Ростов» отправится в Тулу на матч с «Арсеналом», а «Оренбург» сыграет на выезде с ЦСКА.

РПЛ
1-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Оренбург» – 2:1 (2:0)

Голы: Шомуродов, 11; Ионов, 42 – Деспотович, 49

«Ростов»: Песьяков, А. Козлов (Логашов, 75), Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян (Зуев, 67), Еременко, Попов, Норманн, Шомуродов (Сигурдарсон, 82).

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, С. Козлов, Афонин, Маляров (Аюпов, 72), Мишкич, Рикарду Алвеш (Кулишев, 61), Деспотович.

Предупреждения: Байрамян, 26; Норманн, 54 – Маляров, 43; Сиваков, 52; Афонин, 81.

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