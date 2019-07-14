Ионов признан лучшим игроком матча «Ростов» – «Оренбург»

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов стал лучшим игроком матча первого тура российской премьер-лиги против «Оренбурга» (2:1).
В этой встрече футболист отметился голом и результативной передачей.
Ранее лучшими игроками в первом туре признавались Мигел Кардозу («Динамо»), Эрик Бикфалви («Урал») и Евгений Песегов («Сочи»).
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