Ионов признан лучшим игроком матча «Ростов» – «Оренбург» - Советский спорт
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14 июля 2019 00:14ФутболКоноплев Александр

Ионов признан лучшим игроком матча «Ростов» – «Оренбург»

Ионов получил индивидуальный приз.

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов стал лучшим игроком матча первого тура российской премьер-лиги против «Оренбурга» (2:1).

В этой встрече футболист отметился голом и результативной передачей.

Ранее лучшими игроками в первом туре признавались Мигел Кардозу («Динамо»), Эрик Бикфалви («Урал») и Евгений Песегов («Сочи»).

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