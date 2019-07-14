Болельщики «Уфы» пострадали после нападения в Екатеринбурге. Весной было наоборот Это был ответ.

На болельщиков «Уфы» напали перед матчем первого тура российской премьер-лиги против «Урала» (2:3), сообщает prosportstory.ru.

В результате один из фанатов «Уфы» получил травму головы. Сообщается, что на 16 гостей Екатеринбурга напало около 50 человек. Полиция успела задержать только четверых.

Отметим, что в апреле 2019 болельщики «Уфы» в своем городе напали на автобус с фанатами «Урала». Тогда пострадали два человека.