Болельщики «Уфы» пострадали после нападения в Екатеринбурге. Весной было наоборот - Советский спорт
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14 июля 2019 00:30ФутболКоноплев Александр

Болельщики «Уфы» пострадали после нападения в Екатеринбурге. Весной было наоборот

Это был ответ.

На болельщиков «Уфы» напали перед матчем первого тура российской премьер-лиги против «Урала» (2:3), сообщает prosportstory.ru.

В результате один из фанатов «Уфы» получил травму головы. Сообщается, что на 16 гостей Екатеринбурга напало около 50 человек. Полиция успела задержать только четверых.

Отметим, что в апреле 2019 болельщики «Уфы» в своем городе напали на автобус с фанатами «Урала». Тогда пострадали два человека.

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