Карпин недоволен поздним началом матча: Это преступление против болельщиков

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, что матч первого тура российской премьер-лиги против «Оренбурга» (2:1) начался в 21.30.
Мы просили о переносе времени игры. Потому что, если было бы удобное время для болельщиков, матч посетили может быть 25-30 тыс. человек. Считаю, что матчи в такое время – это преступление против болельщиков. А потом мы говорим, что нужно поднимать посещаемость и доходы клубов, – приводит слова Карпина официальный сайт дончан.
Матч посетили 14 834 человека.
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