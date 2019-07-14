Карпин недоволен поздним началом матча: Это преступление против болельщиков - Советский спорт
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14 июля 2019 01:06ФутболКоноплев Александр

Карпин недоволен поздним началом матча: Это преступление против болельщиков

Матч посетили 14 834 человека.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, что матч первого тура российской премьер-лиги против «Оренбурга» (2:1) начался в 21.30.

Мы просили о переносе времени игры. Потому что, если было бы удобное время для болельщиков, матч посетили может быть 25-30 тыс. человек. Считаю, что матчи в такое время – это преступление против болельщиков. А потом мы говорим, что нужно поднимать посещаемость и доходы клубов, – приводит слова Карпина официальный сайт дончан.

Матч посетили 14 834 человека.

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