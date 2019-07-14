ЦСКА и «Крылья Советов» проведут первые матчи в чемпионате России

В стартовом матче игрового дня в Самаре местные «Крылья Советов» примут ЦСКА. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.
Напомним, что по итогам прошлого сезона ЦСКА набрал 51 очко и финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ.
«Крылья Советов» закончили чемпионат на 13 месте и смогли сохранить прописку в премьер-лиге благодаря победе над «Нижним Новгородом» в переходных матчах.
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