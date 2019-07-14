«Зенит» начнет защиту титула матчем с «Тамбовом» - Советский спорт
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14 июля 2019 08:25Футбол

«Зенит» начнет защиту титула матчем с «Тамбовом»

В воскресенье, 14 июля, состоится матч 1-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и новичком премьер-лиги «Тамбовом».

Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что в сезоне-2018/19 «Зенит» досрочно стал чемпионом российской премьер-лиги, а «Тамбов» выиграл первенство ФНЛ, набрав по итогам турнира 73 очка.

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