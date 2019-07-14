«Зенит» начнет защиту титула матчем с «Тамбовом»

С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на Уимблдоне Очередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.

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