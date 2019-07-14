«Ахмат» и «Краснодар» проведут первые матчи в новом сезоне РПЛ В воскресенье, 14 июля, в заключительной встрече игрового дня «Ахмат» на своем поле сыграет против «Краснодара» в рамках 1-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и начнется в 21:30 по московскому времени.

Напомним, что в по итогам прошлого сезона «Краснодар», набрав 56 очков занял третью строчку в турнирной таблице РПЛ и впервые в своей истории получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

«Ахмат» по итогам сезона-2018/19 набрал 42 очка и финишировал на восьмом месте в чемпионате.