«Ахмат» и «Краснодар» проведут первые матчи в новом сезоне РПЛ

Встреча пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и начнется в 21:30 по московскому времени.
Напомним, что в по итогам прошлого сезона «Краснодар», набрав 56 очков занял третью строчку в турнирной таблице РПЛ и впервые в своей истории получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов.
«Ахмат» по итогам сезона-2018/19 набрал 42 очка и финишировал на восьмом месте в чемпионате.
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