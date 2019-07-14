Александр Бубнов: В составе «Спартака» не хватает футболистов, чтобы строить системную игру

- В первом тайме «Спартак» тяжело играл в атаке. Во втором подопечные Кононова задавили «Сочи». Команде все еще, как и в конце прошлого сезона, сильно не хватает плеймейкера.
Можно ли сказать, что «Спартак» играет в оформленную игру? Нет, они сейчас больше импровизируют. Главные проблемы для Кононова — прежде всего кадрового характера. В составе не хватает футболистов, чтобы строить системную игру.
Что касается «Сочи», то их план на игру состоял в том, чтобы закрыть все зоны и не давать «Спартаку» туда проникать. Этот план сработал в первом тайме да и, в принципе, можно было бы сказать, что сработал бы во втором, если бы не гол Жиго, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Добавим, что во втором туре российской-премьер лиги «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Сочи» на своем поле примет «Зенит».
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