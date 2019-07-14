«Арсенал» предложил «Лиллю» 80 миллионов евро за нападающего Пепе

Как сообщает L'Equipe, руководство английского клуба предлагает 80 миллионов евро французскому «Лиллю» трансфер за 24-летнего форварда.
Ранее сообщалось, что в услугах ивуарийского нападающего заинтересованы «ПСЖ» и «Ливерпуль».
Добавим, что действующий контракт Пепе с «Лиллем» рассчитан до июля 2022 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 65 миллионов евро.
В минувшем сезоне 23-летний форвард отыграл 34 матча, забил 19 голов и отдал 12 голевых передач.
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