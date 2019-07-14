«Арсенал» предложил «Лиллю» 80 миллионов евро за нападающего Пепе - Советский спорт
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14 июля 2019 09:06Футбол

«Арсенал» предложил «Лиллю» 80 миллионов евро за нападающего Пепе

Нападающий «Лилля» Николя Пепе может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

Как сообщает L'Equipe, руководство английского клуба предлагает 80 миллионов евро французскому «Лиллю» трансфер за 24-летнего форварда.

Ранее сообщалось, что в услугах ивуарийского нападающего заинтересованы «ПСЖ» и «Ливерпуль».

Добавим, что действующий контракт Пепе с «Лиллем» рассчитан до июля 2022 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 65 миллионов евро.

В минувшем сезоне 23-летний форвард отыграл 34 матча, забил 19 голов и отдал 12 голевых передач.

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