Фанаты «Атлетико» испортили памятную табличку Гризманна

Напомним, 12 июля «Барселона» объявила о том, что завершила сделку по Гризманну, заплатив «Атлетико» 120 миллионов евро. Отметим, что неустойка за чемпиона мира понизилась с 1 июля. Гризманн подписал с «Барселоной» контракт на пять лет с суммой отступных в размере 800 миллионов евро.
Позже президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что клуб намерен добиваться того, чтобы «Барселона» заплатила за форварда Антуана Гризманна 200 миллионов евро. В «Атлетико» считают, что 28-летний француз подписал контракт с каталонцами в марте, когда сумма отступных за игрока составляла 200 миллионов.
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